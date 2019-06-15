Новое правительство Молдавии приступило к работе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Утром в субботу новое правительство Молдавии после политического кризиса в стране собралось на первое заседание.

Премьер-министр Майя Санду выразила благодарность гражданам и внешним партнерам за оказанную поддержку в процессе смены власти. "Нам удалось свергнуть олигарха и олигархию в Молдавии. Мы за это боролись, но мы бы не смогли сделать это без массовой поддержки граждан. Отдельное спасибо внешним партнерам, которые сыграли решающую роль, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

Премьер-министр подчеркнула, что "у нового правительства много работы, чтобы очистить страну от последствий олигархического правления".

Она сообщила, что в субботу все министры будут представлены коллективам министерств, сотрудников попросили выйти на работу.

В пятницу вечером бывшее правительство Демократической партии официально объявило об отставке и переходе в оппозицию. Это случилось после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

Правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией, в пятницу вечером покинули страну.