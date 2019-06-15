Олигарх Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию

Как заявили в партии, лидером которой он является, Плахотнюк выехал лишь на несколько дней

Председатель Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк Фото: ТАСС, Вадим Денисов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Демократическая партия Молдавии подтвердила, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну, об этом говорится в коротком пресс-релизе, с которым партия выступила в ночь на субботу.