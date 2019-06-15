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Олигарх Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию

Как заявили в партии, лидером которой он является, Плахотнюк выехал лишь на несколько дней

Олигарх Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию
Председатель Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк
Фото: ТАСС, Вадим Денисов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Демократическая партия Молдавии подтвердила, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну, об этом говорится в коротком пресс-релизе, с которым партия выступила в ночь на субботу.

"Демократическая партия сообщает, что ее председатель Владимир Плахотнюк выехал из Молдавии к своей семье, которая проживает за рубежом (в Швейцарии - ИФ). Мы призываем СМИ не спекулировать по этому поводу и не манипулировать общественным мнением, так как господин Плахотнюк выехал лишь на несколько дней", - говорится в сообщении.

Молдавские СМИ накануне вечером показывали репортажи из кишиневского аэропорта. Плахотнюк и приближенные к нему чиновники и бизнесмены в спешном порядке покидали страну. Из Кишинева в пятницу вечером вылетело несколько частных самолетов, они приземлились в Москве, Одессе, Лондоне и несколько самолетов - в Стамбуле. Это случилось сразу после того, как правительство Демпартии объявило о своей отставке, а Демпартия - о переходе в оппозицию.

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В субботу новое правительство Молдавии приступило к работе.

Как сообщалось, 14 июня правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку.

Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией, в пятницу вечером покинули страну.

Молдавия Владимир Плахотнюк Швейцария

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