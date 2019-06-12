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В МИД Венесуэлы заявили о скором визите Мадуро в Россию

В МИД Венесуэлы заявили о скором визите Мадуро в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщает в среду МИД республики.

"В скором времени мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа", - отмечается в сообщении ведомства в твиттере.

МИД Венесуэлы не указывает, когда именно Мадуро планирует посетить Россию, и какие документы он хочет подписать.

Также, как сообщает ведомство, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в связи с Днем России поблагодарил Москву за ее вклад в обеспечение мира в республике.

Политический кризис Венесуэлы

21 января этого года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, некоторые страны ЕС и другие государства официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку госпереворота.

В апреле Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности и запустили против него уголовный процесс.

В последние годы экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Падение уровня жизни и дефицит товаров широкого потребления вызвали массовую миграцию венесуэльцев в соседние страны.

Венесуэла Николас Мадуро Россия

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