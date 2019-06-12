В МИД Венесуэлы заявили о скором визите Мадуро в Россию

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщает в среду МИД республики.

"В скором времени мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа", - отмечается в сообщении ведомства в твиттере.

En el marco de la celebración del Día de Rusia, el Canciller Arreaza @jaarreaza agradece a Moscú por su aporte a la paz.



Pronto veremos al Presidente @NicolasMaduro en Rusia poniendo su firma en los nuevos acuerdos para el beneficio del pueblo.#2AñosSomosVenezuela pic.twitter.com/IxPi4MfFcb — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 11 июня 2019 г.

МИД Венесуэлы не указывает, когда именно Мадуро планирует посетить Россию, и какие документы он хочет подписать.

Также, как сообщает ведомство, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в связи с Днем России поблагодарил Москву за ее вклад в обеспечение мира в республике.