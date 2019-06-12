Замглавы МИД РФ опроверг сообщения о присутствии в Венесуэле боевых частей российских ВС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия не направляла в Венесуэлу боевые подразделения или спецназ российских Вооруженных сил (ВС) для поддержки президента Николаса Мадуро, завил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, опровергая в интервью Wall Street Journal появившиеся сообщения на эту тему.

"Российские служащие, присутствующие в Венесуэле, являются именно служащими в полном смысле слова, потому что они техники", - сказал Рябков. Он пояснил: "Это не боевые силы, а тем более не спецназ, способный к самостоятельным индивидуальным операциям".

Ранее американские политики и западные СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных советников из Венесуэлы в связи с тем, что венесуэльские власти из-за финансовых трудностей не в состоянии оплачивать их работу в соответствии с заключенными контрактами.

Рябков также заявил, что Москва приветствует усилия Норвегии по урегулированию кризиса в Венесуэле и поддержит любые соглашения, которые будут способствовать снижению уровня напряженности в стране.