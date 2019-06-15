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Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Фото: Reuters

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Сообщается, что чиновники обсуждали положительные и отрицательные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений. Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
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