Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Сообщается, что чиновники обсуждали положительные и отрицательные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений. Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.