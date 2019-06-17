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Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.

Протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе власти решили отложить рассмотрение поправок к законопроекту, и глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что мнение населения по поводу поправок не было учтено в полной мере.

Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.

"Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он назвал решение администрации стремлением "на более широкой основе выслушать мнения местного сообщества и как можно скорее восстановить спокойствие".

Тем не менее, протестующие в воскресенье потребовали отставки Лам, а также полного отказа от принятия поправок.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
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