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В ЦБ Венесуэлы сообщили, что Visa и MasterCard продолжат работу в стране до марта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Платежные системы Visa и MasterCard продолжат функционировать на территории Венесуэлы до 20 марта 2020 года, сообщает в понедельник газета El Nacional.

"Лицензия, которую министерство финансов США выдало Visa и MasterCard для работы в Венесуэле, истекает 20 марта 2020 года. Мы не знаем, что будет дальше - будут ли продлевать лицензии. Мы ведем переговоры, чтобы они перенесли данные внутрь страны, и санкции не повлияли на их работу, но мы делаем разные прогнозы", - сказал глава Банка Венесуэлы Хосе Хавьер Моралес.

В конце мая ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января. Управление также поручило финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы и развитием "суверенной" системы платежей.

Венесуэла Visa MasterCard

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