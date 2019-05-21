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В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Как уточняется в статье, операции по дебетовым картам должны быть прекращены с 30 ноября 2019 года, по кредитным - с 30 января 2020 года.

Управление SUDEBAN также поручило финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы и развитием "суверенной" системы платежей с внедрением биометрической идентификации.

Все эти меры, отмечает издание, предвосхищают санкции платежных систем Visa и MasterCard, введение которых ожидает регулятор.

В марте Visa и MasterCard приостановили членство российско-венесуэльского банка Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах после включения банка в санкционный список США. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая в январе была включена в SDN List.

Венесуэла США Visa MasterCard

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