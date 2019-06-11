Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900%, сообщил депутат Национальной ассамблеи (парламента страны - ИФ) Анхель Альварадо.

"Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) - 905,6%", - написал он в твиттере.

В мае Центробанк Венесуэлы сообщил, что в апреле этого года уровень инфляции составил 33,8%.

С 2013 по 2018 год экономика страны, 96% которой занимает нефтяной сектор, сократилась на 47,6%.