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Глава Гонконга не намерена уходить в отставку на фоне протестов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам принесла извинения за ситуацию с законопроектом об экстрадиции, повлекшем массовые протесты, но в отставку она уходить не планирует, сообщает Associated Press.

Лам заявила, что рассчитывает проработать на своем посту до конца срока действий ее полномочий, несмотря на требования протестующих о ее отставке. Глава Гонконга добавила, что хочет получить шанс "исправиться".

Протесты в Гонконге начались накануне рассмотрения в поправок к закону об экстрадиции, намеченного на 12 июня. Эти поправки дают властям Гонконга право выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции.

Протестующие требуют отставки Лам и полного отказа от поправок.

На прошлой неделе власти Гонконга решили отложить рассмотрение поправок к законопроекту. Пекин поддержал решение администрации города.

Гонконг стал частью Китайской народной республики в 1997 году. Предыдущие 99 лет он был в аренде у Великобритании. Городу сохранили широкую автономию.

Гонконг Китай Кэрри Лам

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