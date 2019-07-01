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Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к исполняющейся годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.

Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели в Гонконге происходили массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.

В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
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