Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к исполняющейся годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.

Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели в Гонконге происходили массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.

В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.