Посол КНР в России: 2018 год стал сочным мазком на исторической палитре этих отношений

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Посол КНР в РФ Ли Хуэй рассказал "Интерфаксу" об итогах года и перспективах развития отношений между двумя странами. Он также остановился на сотрудничестве России и Китая на международной арене, сирийской проблем и китайско-американских отношениях.

- Господин посол, как Вы оцениваете общее состояние российско-китайских политических отношений в 2018 году, какие новые моменты в их развитии Вы считаете наиболее важными?

- Если говорить о Китае и России, то 2018 год был не совсем обычным. В этом году обе страны успешно справились с реализацией повестки по важнейшим внутриполитическим вопросам, главы двух государств продолжили традицию встреч на высшем уровне, активно развивалось двухстороннее сотрудничество.

Можно сказать, что китайско-российские отношения высокого уровня и степени развития продвигались вперед под полными парусами, отличались устойчивой стабильностью, монолитной прочностью. И 2018 год стал сочным мазком на исторической палитре этих отношений.

Во-первых, еще больше укрепилась политическая основа отношений. С 2013 года и по сей день председатель КНР Си Цзиньпин семь раз посещал Россию, чтобы вместе с президентом Путиным обеспечивать уровень самых дружественных за всю историю китайско-российских отношений, основанных на высочайшей степени стратегического равенства, взаимной поддержки, совместного процветания.

В этом году 17 марта товарищ Си Цзиньпин был единодушно переизбран на постах председателя КНР и председателя Центрального военного совета КНР, а 18 марта президент Путин был переизбран на посту главы российского государства. Руководители наших стран одновременно обменялись поздравительными телеграммами, в которых еще раз подтвердили уверенность в дальнейшем развитии китайско-российских отношений в новую эпоху на высочайшем уровне. Затем председатель Си Цзиньпин и президент Путин провели телефонную беседу, в ходе которой подчеркнули, что Китай и Россия являются следующими в одной лодке стратегическими партнерами, поддерживающими отношения всестороннего взаимодействия.

Во-вторых, Обмен визитами на высшем уровне уже стал традицией. В 2014, 2015 и 2017 годах руководители двух государств обменивались визитами. В июне текущего года президент Путин посетил Китай и присутствовал на саммите ШОС в Циндао. Наши руководители глубоко и предметно обсудили вопросы практического сотрудничества, совместно посмотрели соревнования молодых хоккеистов, председатель Си Цзиньпин также вручил президенту Путину первый китайский Орден дружбы.

А через три месяца председатель Си Цзиньпин впервые принял участие в четвертом Восточном экономическом форуме, практическими мерами поддержав развитие и строительство российского Дальнего Востока. Руководители совместно посетили Всероссийский детский центр "Океан", посмотрели церемонию, устроенную детьми по случаю 10-й годовщины землетрясения в провинции Сычуань, пообщались с детьми из обеих стран.

В-третьих, у практического сотрудничества есть много новых достижений. Китайско-российские отношения сотрудничества по крупным объектам получили важнее развитие в таких областях, как энергетика, ядерная сфера, космос, авиация и других. В рамках годов регионального сотрудничества укрепились обмены между регионами двух стран, особенно это заметно на примерах сотрудничества в рамках механизма "Янцзы-Волга", между китайским Северо-Востоком и российским Дальним Востоком, а также приграничных приморских районов, которое неустанно углублялось. Предприятия обеих стран принимали активное участие в китайско-российских ярмарках, Восточном экономическом форуме, первом Китайском международном ЭКМПО импортных товаров, где заключили множество соглашений. Кроме этого, продолжает совершенствоваться структура двухсторонней торговли, торговли сельскохозяйственными товарами, разбивается электронная трансграничная торговля, ставшая новым стимулом улучшения практического сотрудничества.

Говоря в целом, высокий уровень взаимного политического доверия, реальная основа сотрудничества, широта сферы обменов в китайско-российских отношениях стали примером отношений между крупными державами в современную эпоху.

- Считаете ли Вы возможным, что объем торговли между Россией и Китаем в 2018 году выйдет на рубеж $100 млрд? Каковы новые показатели в этом отношении могут быть достигнуты в 2019 году? В каких отраслях в уходящем году были достигнуты наибольшие успехи, что еще препятствует неукоснительному росту торгово-экономических отношений, каковы, на Ваш взгляд, пути устранения препятствий?

- Мы с удовлетворением отмечаем, что, благодаря усилиям обеих сторон, активизировалось использование существующих резервов, повысился качественный уровень взаимодействия, что стало "вечным двигателем" на пути постоянного развития двухсторонних отношений. Китай уже восемь лет занимает первое место среди российских торговых партнеров, за первые 11 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами достиг $97,2 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8%. В нынешнем году объем торговли, без сомнения, превзойдет рубеж в $100 млрд.

Во-первых, совершенствовалась системность связей. 17 мая текущего года Китай подписал с рядом стран ЕАЭС, включая Россию, "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС", которое дало важные промежуточные результаты в области сопряжения китайско-российского строительства и строительства ЕАЭС с программой "Один пояс – один путь". В июне текущего года в рамках саммита ШОС в Циндао председатель Си Цзиньпин совместно с президентом Путиным и другими руководителями стран ШОС приняли "Совместное заявление по упрощению процедуры торговли", в котором отражена готовность и решимость Китая и России использовать преимущества, как двухсторонней торговли, так и торговли со странами региона.

Во-вторых, укрепилась тенденция к росту товарооборота. В китайско-российском торговом сотрудничестве было преодолено влияние неблагоприятных факторов, наблюдается устойчивый рост. За первые 11 месяцев текущего года, как я уже отметил, объем торговли преодолел отметку в $97,2 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8%, а к концу года достигнет $100 млрд.

Следует сказать, что китайский импорт из России возрастал преимущественными темпами, он увеличился в годовом исчислении на 32%, положительное сальдо России продолжало расти. Все больше и больше качественных российских товаров повседневного спроса, сельскохозяйственная продукция, продукты питания пользуются популярностью у китайских потребителей. Одновременно продолжает совершенствоваться структура торговли, сельхозпродукция, трансграничная электронная торговля, региональное сотрудничество. Они стали важными факторами, стимулирующими торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

В-третьих, заметно укрепилось сотрудничество в области реализации крупных проектов. Недавно состоялся на год ранее запланированного срока пуск третьей очереди проекта "Ямал-СПГ", в котором участвуют китайские предприятия, это свидетельствует о серьезном развитии сотрудничества между Китаем и Россией в области энергетики. Кроме того, в начале нынешнего года состоялась стыковка второй ветки китайско-российского нефтепровода, на 20 декабря 2019 года запланирован пуск китайско-российского газопровода на восточном участке.

Постепенно успешно реализуются такие проекты, как создание Центра китайской торговли в Москве, открытие автомобильного завода китайской компании "Чанчэн" (Great Wall - ИФ), совместное проектирование и создание китайско-российского дальнемагистрального пассажирского самолета. Все это является наглядным живым свидетельством китайско-российского сотрудничества в области крупных проектов, серьезным насыщением содержания торгово-экономических связей между двумя странами. Следующим шагом должно стать совершенствование механизма сотрудничества. Надо с помощью имеющихся хорошо зарекомендовавших себя частей механизма на различных уровнях сформировать новый механизм сотрудничества; следует устранить препятствия на пути сотрудничества, торговые барьеры, ускорить внедрение рыночных факторов; надо углубить стратегическое сочетание развития двух стран, реализовать на практике подписанные соглашения в различных областях; необходимо наладить надлежащим образом сотрудничество в области освоения и строительства Дальнего Востока России, углубить региональное торговое сотрудничество; следует использовать резервы сотрудничества малых и средних предприятий двух стран, чтобы они стали реальной силой китайско-российского торгово-экономического взаимодействия.

Мы верим, что общими усилиями обеих сторон китайско-российское практическое сотрудничество выйдет на новый уровень.

- Как развивается инвестиционное сотрудничество между двумя станами, каковы его перспективы?

- Сфера инвестиционного сотрудничества Китая и России очень широка, перспективы прекрасные, достигнуты значительные успехи, оно является частью практического сотрудничества и его важным содержанием. За первые семь месяцев нынешнего года прямые инвестиции Китая в Россию составили $230 млн, в Китае российские инвестиции реализованы на сумму $48,64 млн, Китай продолжает оставаться главным иностранным инвестором в Россию. Это является свидетельством хорошей тенденции в инвестиционном сотрудничестве двух стран.

Механизм инвестиционного сотрудничества подготовлен. Расширение двухстороннего инвестиционного сотрудничества постоянно является одним из важнейших направлений практического взаимодействия между Китаем и Россией, а также сферой, которую всемерно поддерживают и продвигают правительства двух стран. В сентябре текущего года в Москве прошло пятое заседание Китайско-российского комитета по инвестиционному сотрудничеству, на нем были подведены итоги, достигнутые в этой сфере, зафиксированы договоренности по планам его дальнейшего развития и новым важным проектам.

В ноябре премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель правительства РФ Медведев в Пекине совместно председательствовали на 23-й регулярной встрече глав правительств двух стран, подписали совместное коммюнике, присутствовали на церемонии подписания многочленных документов по сотрудничеству, включая инвестиционное.

Существует много разнообразных платформ для инвестиционного сотрудничества. В феврале текущего года в Москве прошел первый китайско-российский семинар по вопросам сотрудничества в области инвестиций и законодательства. Юристы двух стран на месте консультировали представителей компаний двух стран по вопросам законодательства. В марте в Пекине состоялось совещание секретариата Комитета по инвестиционному сотрудничеству, были достигнуты договоренности по важным инвестиционным проектам и другим серьезным вопросам. В июле в Екатеринбурге прошло пятое китайско-российское ЭКСПО. В сентябре в Пекине состоялась конференция по китайско-российскому сотрудничеству в области инвестиций. В ноябре премьер-министр России Медведев возглавил представительную российскую правительственную делегацию, которая посетила первое Китайское международное ЭКМПО импортных товаров, что позволило расширить существующие рамки китайско-российского инвестиционного сотрудничества.

У китайско-российского инвестиционного сотрудничества широкие перспективы. Китай и Россия располагают естественными преимуществами с учетом их географического положения, как двух соседних стран, политическим преимуществом в связи с высокой степенью взаимного доверия, преимуществами в области взаимодополняемости экономик двух стран. Это предоставляет им пространство и создает благоприятную почву для быстрого развития инвестиционного сотрудничества. В настоящее время в мире поднимают голову односторонность и торговый протекционизм, привлечение западных инвестиций стоит на скольком пути. В таких условиях можно даже не говорить о важности развития двухстороннего китайско-российского инвестиционного взаимодействия, все и так ясно. Напротив, эта ситуация не только продвигает вперед развитие в области крупных стратегических проектов, но и является движущей силой развития регионального и приграничного сотрудничества двух стран.

- По каким мировым проблемам Москва и Пекин наладили тесное взаимодействие? Что Вы можете сказать о политике России на Ближнем Востоке, в первую очередь, в области борьбы с терроризмом в Сирии?

- Китай и Россия, исходя из своих коренных интересов и интересов развития, оказывают друг другу решительную поддержку, проявляют взаимное уважение и содействие в следовании по тому пути, который соответствует обстановке в каждой из стран и способствует взаимному процветанию. Обе страны, являясь постоянными членами СБ ООН, с ответственных позиций отстаивают справедливость, выполняют важнейшую миссию по защите мира.

Они тесно и эффективно взаимодействуют в вопросах решения таких проблем, как Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, иранский атом, и другим, являющимся горячими точками на мировой арене, чтобы добиться смягчения напряженности в соответствующих регионах, и таким образом вносят вклад в дело сохранения глобального мира и стабильности.

В последние годы в Сирии активно развивалась террористическая деятельность, Россия приложила огромные усилия по противодействию этой угрозе, они получили высокую оценку в Китае. Китайская сторона выступает за соблюдение международных законов и поддерживает контртеррористические действия, осуществляемые с согласия конкретной страны. Одновременно она надеется на то, что все стороны активизируют контакты и согласованность, взаимную координацию при формировании контртеррористических сил.

Китай и Россия считают, что единственным реальным путем урегулирования сирийского кризиса является политический, подчеркивают, что при любых действия следует соблюдать устав ООН и принципы дипломатии, следовать мирным путем урегулирования противоречий.

В июле прошлого года во время визита председателя Си Цзиньпина в Россию главы двух государств подписали "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах". В нем подчеркивается, что необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, содержится призыв к диалогу без всяких предварительных условий и внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии для политического урегулирования сирийского кризиса дипломатическими средствами, предлагается разработать проект политического решения проблемы с учетом ситуации в Сирии и озабоченностей всех сторон. Китай и Россия поддерживают ликвидацию международного терроризма в Сирии при важной посреднической роли ООН.

Во время визита президента Путина в Китай в июле нынешнего года руководители двух государств в совместном заявлении сторон подчеркнули, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии, уважать ее суверенитет, продвигать процесс примирения, определенный самим сирийским народом на основе решений ООН и женевских переговоров, астанинского процесса, а также с учетом итогов национального сирийского диалога в Сочи.

- В настоящее время мировая общественность обращает внимание на конфликт между Россией и Украиной в связи с событиями в Керченском проливе и российско-украинские отношения в целом. Какова позиция Китая по урегулированию конфликта и нормализации этих отношений?

- МИД КНР по поводу обострения отношений между Россией и Украиной из-за инцидента в проливе сразу распространил заявление, в котором призвал стороны сохранять сдержанность, не допустить эскалации напряженности, надлежащим образом разрешить противоречия путем диалога и консультаций.

Россия и Украина имеют общие родовые корни, их объединяет чувство землячества. Многие годы оба народа оказывали взаимное влияние и дополняли друг друга в политической, экономической, культурной областях. Россия является самым крупным торговым партнером Украины, Украина – одним из крупнейших партнеров России. Обострение конфликта между двумя странами не только противоречит коренным интересам их народов, но и не способствует миру и стабильности в регионе.

Китай последовательно подчеркивает, что конфликты должны решаться путем переговоров. Надеемся, что некоторые страны, которые озабочены состоянием российско-украинских отношений, продемонстрируют высокую степень ответственности, на основе принципа невмешательства во внутренние дела предпримут усилия по примирению сторон, сыграют конструктивную роль во имя поддержания мира и стабильности в регионе.

- Россия и Китая совместно выступают за смягчение санкций в отношении Северной Кореи. Согласовывают ли обе страны позиции и действия по данной проблеме?

- Проблема Корейского полуострова постоянно находится в центре внимание мировой общественности. В нынешнем году в обстановке на полуострове произошли важные изменения. На сингапурской встрече американского и северокорейского руководителей был взломан исторический тупик. Лидеры двух Корей провели несколько встреч, которые способствовали размораживанию отношений между Югом и Севером. Все это стало результатом усилий и стремления различных сторон.

Обстановка на Корейском полуострове развивается в сторону смягчения, решение проблемы вернулось на рельсы политического урегулирования, это отвечает чаяниям многих стран, включая обе Кореи.

Решение проблемы Корейского полуострова подразумевает осуществление полной денуклеаризации. Одновременно необходимо сформировать на полуострове механизм поддержания мира, решить вопрос с устранением разумных озабоченностей в области безопасности, существующих у соответствующих сторон. Мы обратили внимание, что Северная Корея уже вязала на себя важные обязательства и предприняла конкретные действия в области денуклеаризации.

В Панмунджомской декларации и совместном американо-северокорейском коммюнике КНДР приняла на себя обязательство осуществить полную денуклеаризацию полуострова, уже предприняла действия по закрытию ядерного и ракетного полигонов, другие практические меры. В сентябре на саммите двух Корей северокорейская сторона пообещала полностью закрыть ракетный полигон в Тончханни под наблюдением иностранных экспертов. Если США будут следовать духу совместного явления от 12 июня, то Северная Корея готова продолжить предпринимать соответствующие меры, включая демонтаж ядерного объекта в Йонбене.

Мы всегда считали, что давление не является целью. Санкции и политическое решение - это важное требование СБ ООН. В решениях Совбеза есть положения, которые дают возможности для маневра. В них отмечается, что если Северная Корея будет относиться к ним с уважением, то санкционные меры могут быть пересмотрены. В таких условиях СБ ООН должен учитывать, когда предпринимать такие действия в отношении санкций против КНДР, которые могут побудить ее на более серьезные шаги в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

Китай и Россия соседствуют с Корейским полуостровом, они также являются участниками шестисторонних переговоров, мир и стабильность на полуострове отвечает их кровным интересам.

В последние годы Китай и Россия согласовывают и координируют позиции, прилагают неустанные усилия к достижению мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Они выступили с инициативой "двойного прекращения", одновременного следования по двум путям, это предоставило новую возможность для решения вопроса полуострова. Китай и Россия продолжат координацию и контакты с другими заинтересованными сторонами, чтобы совместно продвинуть вперед тенденцию к переговорам и диалогу, которой было не так просто добиться, будут совместно защищать мир и стабильность на Корейском полуострове.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Китаем и США, а также решения проблемы "торговой войны" между двумя странами в течение трех месяцев, будет ли Китай отвечать зеркально, если США продолжат повышение тарифов на китайские товары?

- В условиях глобализации мировой экономики невозможно избежать трений в торговых отношениях. Сегодня Китай и США являются двумя крупнейшими мировыми экономиками и крупными державами, имеющими мировое влияние. Торгово-экономические отношения между ними имеют большое значение не только для них самих, но и оказывает серьезное влияние на стабильность мировой экономики.

Китайско-американские торговые отношения изначально развивались по тернистому и извилистому пути. В последние годы по мере ускорения развития торговых связей между ними проявилась и тенденция к постоянному обострению противоречий, которые с течением времени все углублялись. Нарастающий постоянно негативный эффект от них не только стал ударом по рыночной экономике Китая и США, но и серьезно отразился на всей мировой экономике.

В конечном итоге обе стороны осознали важность здорового и стабильного развития торговых отношений и предприняли усилия к решению торгово-экономических проблем путем диалога и консультаций. В мае, июне и августе текущего года были проведены многочисленные двухсторонние консультации. В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. Стороны приняли решение о прекращении повышения таможенных тарифов, как ограничительной меры, распорядились, чтобы торговые делегации активизировали консультации в целях поиска соглашения, которое позволит как можно скорее вернуть торгово-экономические отношения на нормальные рельсы и обеспечит взаимную выгоду в торговле.

Договоренности, достигнутые на встрече двух лидеров, носят, без сомнения, промежуточный характер. Скорее всего, китайско-американские торговые связи стабилизируются, поскольку это отвечает общим интересам обеих стран, а также ожиданиям всего мира. Поэтому сотрудничество – наилучший выбор.

Китайская сторона считает, что любые споры и существующие проблемы в торговой области следует решать на основе взаимного уважения, равноправия и искренности, Диалог и консультации являются принципиальным и цивилизованным способ решения. Если же какая-то страна начнет угрожать и размахивать санкционной дубиной, то Китай примет эффективные ответные меры, будет решительно отстаивать свои государственные интересы, защищать свободные, справедливые отношения в международной торговле.

- Как развивается реализация выдвинутой председателем Си Цзиньпином программы "Один пояс - один путь"? Как развивается российско-китайское сотрудничество на этом направлении? Какие проблемы еще требуют решения?

- Выдвинутая и активно претворяемая Китаем инициатива "Один пояс – один путь" предоставляет странам мира возможности для общего развития, позволяет, так сказать, совместно приготовить, вкусное блюдо дружественного сотрудничества.

Инициатива "Один пояс – один путь" была выдвинута пять лет назад, за это время Китай уже подписал с заинтересованными странами и международными организациями более 140 соглашений о сотрудничестве.

Общая стоимость торговых соглашений, заключенных с заинтересованными странами, уже превысила $6 трлн, объем капиталовложений в эти страны уже составил более $80 млрд, суммарный налог, перечисленный компаниями стран-участниц проекта, уже достиг $2 млрд, в них созданы более 240 тыс. новых рабочих мест. Все это в значительной степени способствовало социально-экономическому развитию этих государств, повышению жизненного уровня их народов.

Реализация программы "Один пояс – один путь" способствует развитию китайско-российского практического сотрудничества, и уже принесла реальные плоды в области развития политических отношений высокого уровня.

Во-первых, это касается энергетического сотрудничества. Успешно идет строительство китайско-российского газопровода на восточном участке, запущена третья очередь проекта "Ямал-СПГ", участие в котором принимают китайские компании.

Во-вторых, укрепляются связи и более тесными становятся контакты. Ведется строительство трансграничного железнодорожного моста, который соединит районы Северо-Востока Китая и российского Дальнего Востока, продвигается вперед сооружение крупных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" .

В третьих, реализуются крупные проекты. Китай и Россия совместно создают дальнемагистральный пассажирский самолет, тяжелый вертолет, работа над этими проектами получила значительное развитие. В Москве создается китайский торговый центр, стабильно идет работа над автомобильным заводом китайской компании "Чанчэн" (Great Wall - ИФ).

В четвертых, развивается сотрудничество в финансовой сфере. Китайский банк развития, Импортно-экспортный банк Китая наметили ряд крупных инвестиционных проектов сотрудничества с многочисленными российскими финансовыми структурами.

Российские банки открыли представительства в Китае, в Москве начал действовать клиринговый центр китайского юаня.

В-пятых, в торгово-экономической области окрепла тенденция к росту товарооборота, объем торговли в текущем году превзойдет рубеж в $100 млрд.

В-шестых, в рамках годов регионального сотрудничества между Китаем и Россией дальнейшее развитие получили обмен и взаимодействие регионов двух стран, были подписаны многочисленные соглашения в этой сфере. Кроме того, обе страны достигли значительного углубления и активизации практического сотрудничества, открылись новые возможности взаимодействия в таких областях, как инновация, разработка ресурсов Северного полюса, цифровая экономика.

В дальнейшем обе страны должны, используя совершенствование торговой структуры, способствовать ее скоординированному развитию. В настоящее время объем взаиморасчетов между Китаем и Россией в национальных валютах пока не соответствует тенденции к росту двухсторонней торговли, ведомства двух стран активизировали изучение данного вопроса, наладили тесные контакты, чтобы эта сфера получила развитие.