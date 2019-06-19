Киев поделился со следствием перехваченными телефонными звонками по "делу МН17"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предъявленные прокуратурой Нидерландов обвинения против четырех человек, причастных к крушению над Донбассом малайзийского "Боинга" в 2014 году, основаны в том числе на перехваченных Украиной телефонных разговорах, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Нидерландах.

По его словам, записи были получены Службой безопасности Украины. "Поэтому это подозрение в Голландии является очередным сертификатом качества собственно и украинского подозрения, в том числе на основе полученных телефонных перехватов", - сказал он.

Луценко также рассказал, что украинские правоохранительные органы в рамках расследования допросили 259 человек и проанализировали 5,5 млрд страниц "различной IT-информации". Полезными для следствия из них оказались порядка 700 млн страниц. "Весь этот массив нашей титанической работы мы передаем в рамках соглашения в Совместную следственную группу - нашим голландским коллегам", - рассказал Луценко.

Он пообещал, что украинские власти сделают все возможное, чтобы арестовать украинца Леонида Харченко, которому нидерландская прокуратура сегодня предъявила обвинения. "Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что можем", - заверил генпрокурор. При этом представители международной следственной группы не исключили, что Харченко находится на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

17 июля 2015 года Украина подписала соглашение о продлении мандата Совместной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17.

19 июня Совместная следственная группа назвала четырех фигурантов дела о крушении "Боинга": Харченко, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Следователи заявили, что начинают их уголовное преследование.

Крушение "Боинга-777" в Донецкой области

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы лайнера, опубликовала доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия признали результаты расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. "Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.

Позиция Малайзии

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия.