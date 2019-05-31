Премьер Малайзии потребовал доказательств вины РФ в гибели MH17

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 году из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого, заявил он в ходе встречи организации Japanese Foreign Correspondent Club в Японии.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Вы знаете, что тот тип ракет, при помощи которого сбили самолет, имеется у России, но они также есть и у Украины. Нужны неопровержимые доказательства того, что она была запущена россиянами", - заявил премьер, слова которого приводит в пятницу малайзийское издание The Star.

Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия.

Также он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

"Это не нейтральная экспертиза... По неким причинам Малайзию не допустили к проверке черного ящика, чтобы понять, что произошло. Мы не знаем, почему нас исключили из экспертизы, но с самого начала мы видели слишком много политики, идея заключалась в том, чтобы не расследовать произошедшее, а, как казалось, попытаться повесить вину на Россию", - полагает премьер Малайзии.

Следователи обвиняют Россию

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера. МИД РФ назвал голословной версию о том, что Boeing был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению малайзийского лайнера.