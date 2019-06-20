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Путин предрек новые проблемы в отношениях с США из-за будущих выборов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прогнозирует новые сложности в российско-американских отношениях в связи с началом избирательной кампании в США.

По мнению главы государства, деятельность американского президента зачастую ограничивают другие органы власти. "Мы понимаем, что там происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов", - сказал Путин в ходе "прямой линии".

Он добавил, что из-за стартовавшей избирательной кампании американский лидер будет вынужден оглядываться на ее требования. "Поэтому, думаю, не так все будет просто в наших отношениях имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях, пытается что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие, как говорится, фейки", - считает президент РФ.

"С усилиями, достойными лучшего применения, все это продолжается и продолжается", - сказал глава государства.

Также он выразил готовность ко встрече с президентом США Дональдом Трампом в случае, если американская сторона проявляет к этому интерес". "Тем более, что нам есть, о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имею в виду, что заканчивается в ближайшее время Договор СНВ-3, и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях", - заявил Путин.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин Дональд Трамп США Россия

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