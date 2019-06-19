Спецпредставитель США по Украине объявил о готовности на контакт с Россией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в очередной раз заявил во вторник, что хотел бы провести встречу с российской стороной, отметив при этом, что пока не видит стремления Москвы к решению украинской проблемы.

"Я хотел бы провести встречу с моими российскими коллегами в недалеком будущем, но я пока не знаю, в каком формате это возможно. Я согласен встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги (по решению проблемы Украины - ИФ), если Россия всерьез захочет добиться прогресса", - отмечается в заявлении Волкера, опубликованном на сайте сената США.

"Мы надеемся, что Россия выберет мир (на Украине - ИФ) и будет работать с нами над прекращением боевых действий", - добавил он.

Вместе с тем, Волкер заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать минские договоренности. Также он отмети, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. "К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал он, говоря о позиции Москвы по Украине.