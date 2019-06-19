Поиск

Спецпредставитель США по Украине объявил о готовности на контакт с Россией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в очередной раз заявил во вторник, что хотел бы провести встречу с российской стороной, отметив при этом, что пока не видит стремления Москвы к решению украинской проблемы.

"Я хотел бы провести встречу с моими российскими коллегами в недалеком будущем, но я пока не знаю, в каком формате это возможно. Я согласен встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги (по решению проблемы Украины - ИФ), если Россия всерьез захочет добиться прогресса", - отмечается в заявлении Волкера, опубликованном на сайте сената США.

"Мы надеемся, что Россия выберет мир (на Украине - ИФ) и будет работать с нами над прекращением боевых действий", - добавил он.

Вместе с тем, Волкер заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать минские договоренности. Также он отмети, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. "К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал он, говоря о позиции Москвы по Украине.

Россия Украина Курт Волкер

Новости по теме

Новости

МГУ немного вырос в новом рейтинге вузов QS

МГУ немного вырос в новом рейтинге вузов QS

Украинский канал "Прямой" не будут продавать соратнику Медведчука

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Что произошло за день: вторник, 18 июня

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на $250 млн

В Японии объявили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 6,8

В Египте похоронили умершего накануне экс-президента Мурси

В Египте похоронили умершего накануне экс-президента Мурси

Население Земли вырастет до 9,7 млрд человек к 2050 году

Население Земли вырастет до 9,7 млрд человек к 2050 году

Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');