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Мэром Риги избран Дайнис Турлайс

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На внеочередном заседании Рижской думы в четверг депутаты выбрали нового мэра Риги. Им стал депутат партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Дайнис Турлайс. Другие кандидаты на должность мэра не выдвигались. Депутаты задавали вопросы Турлайсу в течение шести часов, вместе с перерывами и прениями выборы мэра длились девять часов.

Предыдущий мэр Риги Нил Ушаков был отстранен от должности 5 апреля. Голосование за выражение недоверия Ушакову инициировала оппозиция. Депутаты от оппозиции возлагают на Ушакова ответственность за коррупционные скандалы в столице.

В конце мая Ушаков стал депутатом Европарламента.

Что касается нового мэра, то ранее Турлайс был главой думского комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

Турлайс родился в 1950 году. Начал карьеру в качестве военного еще в советские годы, служил в Афганистане. С 1992 по 1994 год он занимал пост командира Национальных вооруженных сил Латвии, после чего стал советникам президента Гунтиса Улманиса по вопросам обороны и стратегического планирования.

Позже Турлайс был избран депутатом Сейма шестого созыва от партии "Саймниекс", в правительстве, которое возглавлял Андрис Шкеле, Турлайс был министром внутренних дел, однако покинул пост после трагедии на празднике пожарных в Талси, в результате которой погибли восемь детей.

В 1999 году он сменил партийную принадлежность и стал членом партии "Латвияс цельш", однако вскоре покинул партию и в 2002 году вступил в Партию народного согласия, после чего был избран в восьмой Сейм.

В 2004 году он снова сменил партийную принадлежность и примкнул к Латвийской первой партии. В 2009 году Турлайс был избран в Рижскую думу, где работает с тех пор. Однако теперь политик является членом партии "Честь служить Риге".

Латвия Рига

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