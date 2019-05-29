Прошедший в Европарламент Нил Ушаков ушел с поста мэра Риги

Мэр Риги Нил Ушаков Фото: Imago/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ранее отстраненный с должности мэра Риги Нил Ушаков (партия "Согласие") в среду официально подал в отставку.

Ушаков пояснил, что этот шаг направлен на то, чтобы дать возможность выбрать нового мэра. По неофициальной информации, новый глава Риги может быть избран 30 мая.

Ушаков прошел в Европарламент по списку "Согласия".

В начале апреля министр охраны среды и регионального развития Латвии издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы из-за многочисленных нарушений. Распоряжение министра можно было обжаловать в течение 30 дней.