Луценко рассказал, как экс-посол США помешала вернуть украденные Януковичем деньги

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-посол США на Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с руководством Федерального бюро расследований (ФБР) США, и это сделало невозможным возвращение в государственный бюджет Украины 7 млрд долларов, украденных окружением экс-президента страны Виктора Януковича.

"Она (Йованович - ИФ) заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу измученную коррупцией и войной страну 7 миллиардов долларов", – заявил Луценко в эфире украинского телеканала.

Йованович заявила в Конгрессе, что Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве на Украине, но он никогда этого не делал.

Экс-генпрокурор отметил, что Йованович, как представителю Демократической партии США, было невыгодно возвращение Украине этих денег, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства, является ключевым инвестором предвыборной компании демократов. Луценко подчеркнул, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.