Поиск

Президент Грузии прервала визит в Белоруссию из-за беспорядков в Тбилиси

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию, сообщил агентству "Интерфакс" источник.

Как передает корреспондент, в пятницу утром Зурабишвили должна была провести встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом в Доме правительства, однако как грузинским, так и белорусским журналистам заявили, что встречи не будет.

В пресс-службе Совмина Белоруссии не комментируют ситуацию, но отметили, что утром на запланированной встрече с Румасом Зурабишвили не присутствовала.

Президент Грузии приехала в Минск на открытие II Европейских игр.

В Грузии в эти дни проходят массовые акции протеста оппозиции. Возмущение оппозиционеров вызвало то, что на заседании Межпарламентской ассамблеи православия ее президент, российский депутат Сергей Гаврилов сидел на месте председателя парламента Грузии.

Накануне вечером протестующие пытались прорваться в парламент, а также устроили погром в одном из офисов правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиционеры требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Полиции удалось разогнать митинг к утру.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

7
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия

Новости по теме

Новости

Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Лидеры грузинской оппозиции запланировали очередную акцию протеста

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Беспорядки в Тбилиси. Главное

Беспорядки в Тбилиси. Главное

Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре

Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Прокуратура Киева склонилась к версии самоубийства Тымчука

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');