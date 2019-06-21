Президент Грузии прервала визит в Белоруссию из-за беспорядков в Тбилиси

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию, сообщил агентству "Интерфакс" источник.

Как передает корреспондент, в пятницу утром Зурабишвили должна была провести встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом в Доме правительства, однако как грузинским, так и белорусским журналистам заявили, что встречи не будет.

В пресс-службе Совмина Белоруссии не комментируют ситуацию, но отметили, что утром на запланированной встрече с Румасом Зурабишвили не присутствовала.

Президент Грузии приехала в Минск на открытие II Европейских игр.

В Грузии в эти дни проходят массовые акции протеста оппозиции. Возмущение оппозиционеров вызвало то, что на заседании Межпарламентской ассамблеи православия ее президент, российский депутат Сергей Гаврилов сидел на месте председателя парламента Грузии.

Накануне вечером протестующие пытались прорваться в парламент, а также устроили погром в одном из офисов правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиционеры требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Полиции удалось разогнать митинг к утру.