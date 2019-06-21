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Лидеры грузинской оппозиции запланировали очередную акцию протеста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Лидеры грузинской оппозиции утром в пятницу заявили журналистам, что вечером планируют провести очередную акцию протеста у здания парламента.

"Акция будет исключительно мирной и начнется в 19 часов. После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс", - заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия. Он отметил, что две трети собравшихся накануне у здания парламента людей были мирно настроены и именно они больше всех и пострадали.

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В ночь на пятницу полиция разогнала акцию протеста оппозиции, которая потребовала отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД и Службы безопасности Грузии. В результате разгона пострадали десятки человек с обеих сторон, часть из них оказалась в больнице, один журналист лишился глаза. Чтобы преодолеть сопротивление граждан, полиции пришлось использовать слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Митинг начался после того, как грузинские депутаты узнали о приеме российских коллег в здании парламента. Прием состоялся в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой избран депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Ему, как президенту организации, досталось на заседании кресло спикера, что вызвало недовольство многих грузинских политиков.

Сторонники оппозиции собрались перед входом в парламент и пытались прорваться внутрь, но их сдержала полиция.

Во время беспорядков грузинские телеканалы сообщали, что на улицах нет лидеров оппозиции и действия протестующих никто не контролирует.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Тбилиси

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