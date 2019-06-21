Белорусский участок "Дружбы" полностью очистят от грязной нефти в августе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полная очистка двух веток нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии от загрязненной российской нефти ожидается в середине августа, сообщил в пятницу концерн "Белнефтехим".

Белоруссия приступила к очередному этапу "дорожной карты" по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе "Дружба" и в пятницу утром начала ее вытеснение из нефтепровода Унеча-Полоцк (северная ветка нефтепровода "Дружба"), через который нефть традиционно подавалась на ОАО "Нафтан".

"По информации ОАО "Полоцктранснефть Дружба", сегодня, 21 июня 2019 года в 9:07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча-Полоцк и замещение ее чистой нефтью", - говорится в сообщении "Белнефтехима".

В сообщении поясняется, что технически нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут-Полоцк реверсом в сторону Невеля.

"Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча - Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк продлится до 15 августа", - сказано в сообщении концерна.

Грязная нефть из России

Загрязненную нефть в нефтепроводе обнаружила Белоруссия в апреле этого года. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. Минэнерго выяснило, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном. По версии следствия это делалось, чтобы скрыть хищения.

В нефтепроводе Унеча-Полоцк на территории Белоруссии скопилось 460 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти. Общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн. Остальной объем загрязненной нефти находился в системе нефтепровода Унеча-Мозырь, вытеснение из которого началось ранее. По состоянию на 21 июня всего на территории Белоруссии оставалось около 620 тыс. тонн некачественной нефти.

Ранее также сообщалось, что поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" ведется по нефтепроводу Сургут-Полоцк и составляет 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс. тонн в месяц. Из-за этого "Нафтан" продолжает работать со сниженной загрузкой на уровне 60%. Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.