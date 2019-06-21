"Татнефть" начала получать претензии из Европы из-за инцидента с "Дружбой"

Покупатели жалуются не на качество нефти, а на сбои в поставках

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Татнефть" начала получать претензии от европейских покупателей нефти из-за сбоя поставок после загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом журналистам заявил глава компании Наиль Маганов.

Он уточнил, что претензии остаются "в рамках разумного" и в рамках действующих договорных отношений. "Ведется претензионная работа, поэтому сложно сказать, какой ущерб будет",- добавил он. Вопрос компенсаций для самой "Татнефти" пока не обсуждается.

Председатель совета директоров компании, глава Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что претензии покупателей касаются не качества нефти, а перебоя с поставками.

Поставки нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены после того, как в конце апреля Белоруссия заявила, что в трубу начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено предельно допустимое содержание хлорорганических соединений, которые могут испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.

Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что загрязнение произошло в Самарской области и было намеренным. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело и установил, что нефть испортили в попытке скрыть хищение. По делу проходят четыре сотрудника "Транснефти" и еще шесть работников других предприятий.

В конце мая глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил профильного вице-премьера Дмитрия Козака ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения нефтепровода. В начале июня белорусский "Мозырский НПЗ" предложил "Транснефти" возместить издержки предприятия на $155 млн.

В середине июня глава Минэнерго Александр Новак выразил уверенность, что "Транснефть" впоследствии отсудит компенсации своих затрат у непосредственных виновников аварии. Фактическую сумму компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" можно будет определить по итогам года, заявил 21 июня первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.