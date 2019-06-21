В Иране сообщили о нескольких предупреждениях беспилотнику США перед атакой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иран несколько раз посылал предупредительные сигналы американскому беспилотнику, прежде чем выпустить по нему ракету, заявил иранскому телевидению командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде.

"К сожалению, они (американцы - ИФ) не ответили", - отметил генерал.

Он уточнил, что Иран собрал обломки сбитого беспилотника в иранских территориальных водах. Иранские власти отмечают, что речь идет о беспилотнике типа RQ-4A Global Hawk.

Накануне стало известно, что КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "Иран совершил очень большую ошибку". Позднее он допустил, что действия Ирана были непреднамеренными, поскольку такое мог сделать только "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.