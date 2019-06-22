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На митинге в Тбилиси осталось несколько сотен человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси перед зданием парламента Грузии, где в пятницу вечером прошел митинг под требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, в субботу ночью продолжают оставаться несколько сот участников акции.

На месте нет представителей оппозиционных партий, акция проходит без каких-либо лидеров.

В беседах с журналистами участники акции не могут объяснить свои дальнейшие действия. Некоторые из них заявляют, что требуют отставки главы МВД, а некоторые освобождения задержанных накануне полицией участников митинга. При этом ряд протестующих призвали провести шествие в сторону дома лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, однако позже отказались от этой идеи из-за отсутствия поддержки большинства.

Часть участников акции предложили устроить сидячую акцию протеста посреди проспекта, однако часть с этим не согласились, заявив, что акция должна проходить стоя.

Периодически между участниками акции, многие из которых предположительно находятся в состоянии алкогольного опьянения, возникают споры на тему политики либо дальнейших действий.

Никаких выступлений с трибуны не происходит. Часть митингующих заняли лестницы перед зданием парламента, а часть прогуливаются по проспекту.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны.

Ранее сообщалось, что Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 г. по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. Ее работой руководит президент, избираемый пленумом Генассамблеи. Президентом МАП в настоящее время является депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. 26-ая Генассамблея МАП должна была пройти в Тбилиси 19-22 июня. Участие в Генассамблее МАП планировали принять депутаты из 23 стран.

Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать Гаврилова в страну, обвиняя его в поездке в Абхазию. В среду в Тбилиси начались акции протеста в связи с приездом с Грузию российской делегации.

Принимающая сторона определила местом проведения форума зал заседаний парламента республики. В начале заседания Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Было объявлено, что заседание состоится в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Позднее оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции ее участники предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка.

В ночь на пятницу спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.

В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.

Утром 21 июня президент Грузии и спикер парламента в связи с беспорядками в Тбилиси прервали свои визиты в Белоруссию и в Азербайджан.

Грузия Тбилиси

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