В Тбилиси началась акция с требованием отставки главы МВД

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси на площади перед парламентом в эти часы проходит акция против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих.

В отличие от вчерашней акции, которой руководили оппозиционные партии, микрофон на трибуне взяли представители общественности. Главное их требование - изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов.

Участники акции также потребовали отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, и расследования фактов превышения полномочий полицейскими во время вчерашней акции.

К протестующим присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции. Сегодняшняя акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию.

По оценке независимых экспертов, на проспекте Руставели перед зданием парламента находятся от пяти до восьми тысяч человек, что гораздо больше, чем накануне.

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