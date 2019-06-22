Участники митинга в Тбилиси пока не определились с дальнейшими планами

Акция проходит без лидеров оппозиции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг под требованием отставки главы МВД Георгия Гахария.

На данный момент число участников митинга значительно сократилось, на месте остаются до двух тысяч человек, но люди продолжают покидать территорию.

Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента, на митинге не присутствуют. Ранее пришедшего на акцию одного из лидеров партии "Европейская Грузия", принадлежащей к оппозиции, Гиги Угулава митингующие закидали бутылками с водой и потребовали от него покинуть территорию. При этом они заявили, что не хотят слушать заявления политических партий.

Участники митинга продолжают периодически выступать. В своих выступлениях они вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси и сравнивают его с событиями минувшей ночи, когда полиция применила против участников акции резиновые пули и слезоточивый газ. Также некоторые выступающие критикуют политику нынешних властей, называют ее пророссийской.

Некоторые участники митинга призывают выдвинуть ультиматум главе МВД, однако при этом не говорят о том, что планируют делать в случае невыполнения требования об отставке в установленный срок.

Между тем, в беседах с журналистами некоторые участники митинга заявляют, что протестуют против безработицы и низких заработных плат, а некоторые заявляют, что требуют свободу.

Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и вернуться на митинг в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".

Полиция наблюдает за происходящим со стороны. Агрессивных действий участники акции не предпринимают.