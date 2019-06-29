Слуцкий договорился с находящейся в тюрьме США Бутиной регулярно созваниваться

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что переговорил по телефону с находящейся в заключении в США россиянкой Марией Бутиной.

"Отдельного внимания заслуживают вопросы последующей переправки Марии в Россию после выхода на свободу. Здесь необходимо не допустить ее помещения в миграционный центр (ICE)", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Как рассказал Слуцкий, он поговорил с Бутиной по телефону вчера и отметил, что разговор закончился ближе к полуночи, поэтому пишет об этом только сейчас.

Он сообщил, что Бутина чувствует себя хорошо - насколько это возможно в ее ситуации: занимается спортом, по три часа в день дает уроки математики, теории вероятности и обществознания, заинтересовалась астрономией. "На эту тему (астрономии - ИФ) побеседовали с ней особо плотно, можно сказать, провели научную дискуссию. Попросила меня прислать ей книги по современной внутренней политике. Обязательно в ближайшее время сделаю ей подборку последних изданий", - сказал Слуцкий.

Также, по его словам, в ходе беседы, они серьезно обсудили проблемы защиты граждан России, арестованных за рубежом, а также ход рассмотрения апелляции, которую недавно направили адвокаты Бутиной.

Как сказал Слуцкий, "важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока пребывания".

"Будем помогать Маше и дальше, чтобы как можно скорее вытащить ее из политического заключения в американской тюрьме, - отметил он. - А созваниваться договорились на регулярной основе".

Дело Бутиной

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года, Минюст США предъявил 29-летней гражданке России обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

26 апреля этого года американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.

При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.