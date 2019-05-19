Марии Бутиной разрешили записать видеообращение

Мария Бутина. Архивное фото Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, осужденная американским судом на 18 месяцев тюрьмы за деятельность в США в интересах России, получила доступ к интернету и телефону. Она записала видеообращение, которое было размещено Вконтакте.

Россиянка рассказала, что находится в транзитном пункте в Оклахоме и чувствует себя, словно вернулась в современность, поскольку получила доступ к интернету.

Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее и остается неравнодушным к ее судьбе. Кроме того, Бутина напомнила, что ее адвокаты намерены обжаловать приговор, ей предстоят новые траты на юристов, и в связи с этим она попросила всех, у кого есть возможность, оказать финансовую поддержку.

Россиянка констатировала, что несправедливость происходит сейчас со многими ее соотечественниками, а ее ситуация является лишь отражением текущей действительности.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.