Генсеком Совета Европы стала глава МИД Хорватии

На этот пост претендовали она и глава МИД Бельгии

Глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы. Она сменит Турбьерна Ягланда, полномочия которого истекают в октябре 2019 года.

Полномочия Пейчинович Бурич будут действовать до 2024 года.

На пост генсека претендовали она и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. В голосовании за них успела принять участие российская делегация, полномочия которой ПАСЕ подтвердила за две минуты до этого.

Вечером 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о полном подтверждении полномочий российской делегации безо всяких санкций. Днем ранее ассамблея приняла резолюцию о запрете лишать любые делегации права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на участие в голосовании, выступления и представительство в органах ассамблеи и если ее делегация будет полностью восстановлена в полномочиях.