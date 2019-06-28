Путин прибыл в Японию на саммит "большой двадцатки"

Президент РФ встретится с рядом мировых лидеров, в том числе, с Трампом

Владимир Путин на саммите "большой двадцатки" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Осаку, где в пятницу стартует саммит стран "большой двадцатки".

Путину предстоят два "сверхнапряженных" рабочих дня, первый из которых закончится уже за полночь по местному времени, рассказал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

Путин примет участие, как минимум, в трех из четырех пленарных заседаний "двадцатки", где, как и на прошлом саммите, будет говорить, прежде всего, о проблемах мировой финансовой и торговой системы, эскалации торговых войн, участившихся случаях односторонних ограничений в торговле, о необходимости усиления роли ВТО.

Еще одно выступление главы государства на G20 будет посвящено теме цифровой экономики в России.

Уже по традиции с участием Путина на полях "двадцатки" пройдут два неформальных саммита - объединения БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) и РИК (Россия, Индия, КНР).

Не менее важной частью программы президента России в Осаке будут отдельные двусторонние встречи - их запланировано порядка 10.

Особое внимание прессы приковано к запланированной на 14:00 (8.00 по московскому времени) в пятницу встрече президента РФ с президентом США Дональдом Трампом.

Такая же беседа должна была состояться и на саммите G20 в конце прошлого года в Буэнос-Айресе, однако менее, чем за сутки до открытия встречи "большой двадцатки" Трамп решил отменить переговоры с Путиным после изучения материалов об инциденте с украинскими судами в Керченском проливе.

На нынешнюю беседу Путин - Трамп, которая пройдет с участием 4-5 сопровождающих лиц, отводится около часа. Утвержденной повестки беседы нет, но в Кремле ожидают, что лидеры обсудят ключевые вопросы стратегической стабильности, основные региональные конфликты, темы Ирана и состояние двусторонних отношений .

Кроме того, у Путина после длительного перерыва намечена встреча с премьером Великобритании Терезой Мэй, с которой он в последний раз общался на саммите "двадцатки" в 2016 году.

Также запланированы беседы Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом, председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером, президентом ЮАР Сивилом Рамафозой. На приеме для участников саммита может состояться общение Путина еще с целым рядом лидеров, но уже "на ногах".

По завершении мероприятий "двадцатки" в субботу начнется визит Путина в Японию. Он проведет полноформатные переговоры с премьером Синдзо Абэ, которые завершатся подписанием пакета соглашений и контрактов с участием ведущих российских компаний.

Из Японии Путин отправится напрямую в Белоруссию, где примет участие в закрытии II Европейских игр.