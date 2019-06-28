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Трамп в Осаке дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

Трамп в Осаке дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.

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Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Трамп впервые объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. В первый день своей новой избирательной кампании он собрал 24,8 млн долларов пожертвований.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

США Дональд Трамп Владимир Путин

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