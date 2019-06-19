Трамп за день собрал $24,8 млн пожертвований на переизбрание президентом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США собрал 24,8 млн долларов пожертвований в первый день своей избирательной кампании, сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные 24,8 млн долларов менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного", - написала она в своем твиттере.

Дональд Трамп сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида. Он продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании. 45-ый президент США хочет, чтобы главным для Америки стали "ее собственные граждане".

Трамп впервые объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года.