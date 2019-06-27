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Путин заявил, что предатели государства должны наказываться

Путин заявил, что предатели государства должны наказываться
Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Предательство является самым большим преступлением на земле, и оно обязательно должно быть наказано, считает президент России Владимир Путин.

"Предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

"Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - продолжил глава российского государства.

Так он ответил на вопрос о том, считает ли он, что события в Солсбери, дали недвусмысленный посыл любому, кто подумывает о том, чтобы предать российское государство, что с ним расправятся по справедливости.

Говоря о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале, Путин заметил, что он и так был наказан. "Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес-то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осуждён и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и всё", - сказал президент.

"А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить", - подытожил Путин.

Владивосток

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