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На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй
Тэреза Мэй
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй "на полях" саммита "двадцатки" в Осаке.

Это - первая полноформатная встреча Путина и Мэй за последние три года. Последний раз они проводили переговоры 4 сентября 2016 г. в Китае, также на саммите G20.

Представитель британского премьера подчеркивал ранее, что эта встреча не свидетельствует о нормализации отношений Москвы и Лондона.

Сама глава британского правительства в пятницу заявила, что намерена затронуть на встрече с Путиным тему нападения в Солсбери.

"Мы считаем, что эти лица (ответственные за отравление Скрипалей - ИФ) должны быть привлечены к ответственности", - цитирует Мэй газета The Independent.

Сам российский лидер ранее в интервью the Financial Times заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она на стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Лондона в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, призывая позволить ей участвовать в расследовании, касающегося граждан РФ.

Вскоре после отравления Скрипалей в марте 2018 года Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Владимир Путин Тереза Мэй Великобритания G20

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