Президент Южной Кореи поблагодарил РФ за вклад в денуклеаризацию КНДР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея благодарна России за деятельность по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

"Президент Мун Чжэ Ин сказал, что конструктивная роль России является важным вкладом в мирный процесс на Корейском полуострове", - сообщил журналистам представитель администрации президента Республики Корея.

По его словам, российский руководитель познакомил южнокорейского коллегу с итогами встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

"Президент Путин процитировал Ким Чен Ына, который заявил, что гарантии безопасности для Северной Кореи являются ключевой и необходимой мерой для осуществления денуклеаризации", - сказал представитель Мун Чжэ Ина.

Ким Чен Ын посетил Россию в апреле этого года. Во Владивостоке он встретился с Путиным. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе. После встречи Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня. По завершении мероприятий "двадцатки" в субботу начнется визит Путина в Японию. Он проведет полноформатные переговоры с премьером Синдзо Абэ, которые завершатся подписанием пакета соглашений и контрактов с участием ведущих российских компаний.