Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган отметил, что для Турции приоритетное значение в вопросе сотрудничества имеет совместное производство ракет и передача технологий.

Турция приобретает у РФ четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму $2,5 млрд. Закупка Турцией российских ЗРК вызвала противодействие со стороны США. По мнению американских властей, такой шаг Турции ставит под угрозу их безопасность, так как С-400 может рассекретить возможности F-35. Вашингтон угрожал не продавать Турции свои самолеты F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов проинформировал, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. По его словам, обучение всех военнослужащих уже завершено.