Трамп назвал сложной проблему поставок Турции С-400

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400.

"Это - проблема. Совершенно точно" - приводят его слова американские журналисты, сопровождающие Трампа в Осаке на саммите G20.

"Мы это обсудим", - пообещал президент США.

По словам Трампа, ответственность за эту проблему лежит отчасти на администрации его предшественника на посту президента Барака Обамы, блокировавшей продажи вооружений в Турцию.

Он также заявил, что когда-нибудь посетит Турцию с официальным визитом.

Турция приобретает у РФ четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму $2,5 млрд. Закупка Турцией российских ЗРК вызвала противодействие со стороны США. По мнению американских властей, такой шаг Турции ставит под угрозу их безопасность, так как С-400 может рассекретить возможности F-35.

Вашингтон угрожал не продавать Турции свои самолеты F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.