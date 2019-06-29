Поиск

Трамп назвал сложной проблему поставок Турции С-400

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400.

"Это - проблема. Совершенно точно" - приводят его слова американские журналисты, сопровождающие Трампа в Осаке на саммите G20.

"Мы это обсудим", - пообещал президент США.

По словам Трампа, ответственность за эту проблему лежит отчасти на администрации его предшественника на посту президента Барака Обамы, блокировавшей продажи вооружений в Турцию.

Он также заявил, что когда-нибудь посетит Турцию с официальным визитом.

Турция приобретает у РФ четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму $2,5 млрд. Закупка Турцией российских ЗРК вызвала противодействие со стороны США. По мнению американских властей, такой шаг Турции ставит под угрозу их безопасность, так как С-400 может рассекретить возможности F-35.

Вашингтон угрожал не продавать Турции свои самолеты F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

Дональд Трамп США С-400

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

СМИ узнали о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner

СМИ узнали о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner

Трамп подтвердил намерение посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР

Гапонцев договорился с властями США об исключении из "кремлевского списка"

Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться после G20

Верховный суд Украины допустил партию Саакашвили до выборов

Отравление Сергея Скрипаля

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');