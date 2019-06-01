Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

Элтон Джон (слева) на премьере фильма "Рокетмен" на 72-м Каннском международном кинофестивале Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

"Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке, о чем мы до сегодняшнего дня не знали", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере музыканта.

Отмечается, что "прокатчик решил вырезать отдельные сцены, лишив аудиторию возможности посмотреть фильм, каким он был задуман". "Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми", - говорится в заявлении.

Премьера "Рокетмена" - истории превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки - состоялась на последнем кинофестивале в Каннах.

Из отечественной версии исключили сцену гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений. В фильме урезали сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике. Также в РФ удалили финальный титр - в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.

Прокатный рейтинг "Рокетмена", тем не менее, остался на уровне 18+.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины. В свою очередь кинотеатр "Пионер" высказался о готовности показать оригинальную версию фильма "Рокетмен", если она получит прокатное удостоверение.

В пресс-службе Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что министерство не давало никаких рекомендаций прокатчику по удалению сцен из фильма, отметив, что это исключительно решение компании-прокатчика ленты. В свою очередь глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова назвала "самоцензурой" решение компании-прокатчика удалить сцены из "Рокетмена". Она отметила, что данная ситуация должна быть решена между правообладателем и дистрибьютером фильма.

"Рокетмена" снял режиссер Декстер Флетчер. До этого он выпустил фильм "Богемская рапсодия" о лидере группы Queen Фредди Меркури. В РФ картина о Меркури шла в полной версии, но в Китае подверглась цензуре.

В российский прокат "Рокетмен" выйдет 6 июня.