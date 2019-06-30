В Судане тысячи человек вышли протестовать против военных властей страны

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек вышли в воскресенье на демонстрации в городах Судана, чтобы призвать военных передать власть гражданскому правительству, сообщают западные СМИ.

В частности, крупная акция протеста прошла в Хартуме, где полиция была вынуждена неоднократно применить слезоточивый газ.

Аналогичные инциденты были зафиксированы и за пределами столицы страны.

В апреле военные в Судане совершили государственный переворот, сместив президента Омара аль-Башира и открыв против него уголовное дело. Сейчас над ним проходит суд. После переворота в стране начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В начале июня, как сообщало BBC, в столице Судана Хартуме разогнали палаточный лагерь, по меньшей мере 100 человек погибли. В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.