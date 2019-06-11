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Суданские протестующие согласились возобновить переговоры с армией

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лидеры гражданских активистов, протестующих в Судане, согласились с сегодняшнего дня прекратить кампанию неповиновения, начатую после подавления демонстраций, и возобновить переговоры с военным руководством Судана.

Гражданскую оппозицию Судана представляет Альянс за свободу и перемены. Лидеры протестующих призывали людей "возобновить работу со среды". Обе стороны согласились договариваться о передаче власти гражданской администрации.

Переходный военный совет в качестве жеста доброй воли согласился освободить всех политических заключенных.

Лидеры протестующих начали общенациональную кампанию гражданского неповиновения в воскресенье после того, как 3 июня в результате разгона палаточного лагеря у зданий министерства обороны и генштаба суданской армии погибли десятки людей.

Тогда военные власти ввели в центр Хартума силы спецназа, перед которыми поставили задачу разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Согласно заявлениям оппозиции, с тех пор в результате беспорядков погибли 113 человек. Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией без ограничений. Однако оппозиция эти предложения отвергла, напомнив о гибели демонстрантов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али приехал в Судан, чтобы содействовать налаживанию диалога между правящими в стране военными и оппозицией.

Судан

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