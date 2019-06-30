Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса". Заявку подал гражданский активист Альнур Ильяшев.

Митинг начался в 10:00 воскресенья по местному времени (07:00 по Москве). До его начала организаторы приглашали прохожих к участию и раздавали памятки с правилами поведения на митинге. Всего на митинг собрались около 200 человек, включая журналистов.

Люди собрались на площади у кинотеатра "Сары-Арка". Выступающие высказывают свои мнения о ситуации в стране, выдвигают разные требования, в том числе касающиеся свобод и безопасности граждан. В частности, спикеры выступают за принятие поправок в законодательство "об уведомительном, а не разрешительном характере" проведения митингов, призывают местные власти в регионах определить несколько мест для их проведения "с определенной инфраструктурой, безопасностью".

Администрация города не удовлетворила предыдущие 35 заявок. До этого дня неоднократно проходили несанкционированные акции с массовыми задержаниями.