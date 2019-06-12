В Алма-Ате задержали 250 человек на несанкционированных акциях

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в среду задержали 250 участников несанкционированных акций, передали корреспонденты "Интерфакса".

Так, возле Дворца спорта имени Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади "Астана" - более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли их в отделы полиции.

Между тем, отмечают корреспонденты, накал протестов в казахстанском мегаполисе стихает, люди начинают расходиться.

Ранее сообщалось, что на митинг в среду казахстанцев призвал выйти беглый банкир Мухтар Аблязов, в настоящее время он находится за рубежом. Аблязов через соцсети призывает граждан Казахстана к неповиновению властям.

Банкир, приговоренный заочно в Казахстане к 20 годам лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алма-Ате и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать выборы президента Казахстана. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время выборов были организованны сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

Избранный 9 июня на досрочных выборах Токаев в среду официально вступил в должность президента Казахстана.

Токаев поручил генеральному прокурору страны, в частности, освободить невиновных граждан, случайно оказавшихся в местах проведения несанкционированных митингов в двух городах.