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На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек
Фото: Reuters

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Алма-Ате задержали уже около ста участников несанкционированного митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане, сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакс" с места событий.

Ранее сообщалось о десятках задержанных. Участников акции грузят в автобусы и увозят.

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Одна из задержанных в автобусе порезала себе запястье лезвием. Со слов полицейских, женщина вытащила из сумочки лезвие и "нанесла себе порез в район запястья руки". Автобус остановили и вызвали к нему скорую помощь. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины. Мобильная связь работает с перебоями.

9 июня в Нур-Султане и Алма-Ате также прошли несанкционированные акции, было задержаны около 500 человек. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.

Алма-Ата Казахстан

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