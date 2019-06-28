Освобожденные из плена четверо украинских военных прибыли в Киев

Их отпустили в одностороннем порядке, без обмена

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Четверо украинских военнослужащих, которые были в плену на территории самопровозглашенных республик Донбасса и которых освободили 28 июня, прибыли в Киев. Их встречу в аэропорту "Жуляны" транслировал телеканал "112. Украина".

Об их освобождении с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договорился лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Освобождены Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

После пленения их всех судили и приговорили к длительным срокам лишения свободы по обвинениям в терроризме или госизмене. Великий был в плену с сентября 2016 года, Веремейчик - с мая 2018 года, Горяинов - с 25 мая 2019 года, Михеев - с октября 2017 года.