Беспорядки в Судане унесли жизнь пяти демонстрантов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Столкновения между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности в Судане привели к гибели пяти человек, сообщает Daily Mail со ссылкой на близкое к суданской оппозиции объединение медиков.

По данным издания, все погибшие - участники акций протеста. Не исключено, что число жертв может увеличиться, так как множество демонстрантов получили тяжелые огнестрельные ранения. Их доставили в больницы Хартума и других городов.

Как сообщалось, в воскресенье десятки тысяч суданцев вышли на улицы городов страны, чтобы призвать военных передать власть гражданскому правительству.

В апреле военные в Судане совершили государственный переворот, сместив президента Омара аль-Башира и открыв против него уголовное дело. Сейчас над ним проходит суд. После переворота в стране начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В начале июня, как сообщало BBC, в столице Судана Хартуме разогнали палаточный лагерь, по меньшей мере 100 человек погибли. В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.