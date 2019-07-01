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Беспорядки в Судане унесли жизнь пяти демонстрантов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Столкновения между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности в Судане привели к гибели пяти человек, сообщает Daily Mail со ссылкой на близкое к суданской оппозиции объединение медиков.

По данным издания, все погибшие - участники акций протеста. Не исключено, что число жертв может увеличиться, так как множество демонстрантов получили тяжелые огнестрельные ранения. Их доставили в больницы Хартума и других городов.

Как сообщалось, в воскресенье десятки тысяч суданцев вышли на улицы городов страны, чтобы призвать военных передать власть гражданскому правительству.

В апреле военные в Судане совершили государственный переворот, сместив президента Омара аль-Башира и открыв против него уголовное дело. Сейчас над ним проходит суд. После переворота в стране начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В начале июня, как сообщало BBC, в столице Судана Хартуме разогнали палаточный лагерь, по меньшей мере 100 человек погибли. В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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