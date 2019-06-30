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В ДНР поприветствовали разделение сил в Станице Луганской

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) приветствуют разведение сил и средств в Станице Луганской, однако настаивают на восстановлении паритета на двух других участках, говорится в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.

"Мы приветствуем состоявшееся разведение сил и средств в районе н.п. Станица Луганская, а также все те усилия, которые приложили посредники переговорного процесса, чтобы помочь нам убедить официальный Киев в необходимости все же выполнить то, что должен был, но саботировал на протяжении трех лет", - сказано в тексте сообщения.

Тем не менее, Никонорова настаивает на полной реализации Рамочного решения.

"Украинские власти должны обеспечить со своей стороны восстановление паритета на двух других участках в районе н.п. Петровское и Золотое, где вооруженные формирования Украины вернули свои силы и средства, тем самым сорвав выполненное ранее разведение", - отметила она.

Кроме того, глава МИД ДНР подчеркнула, что, учитывая сегодняшний первый за долгие три года позитивный шаг в сторону выполнения договоренностей в части безопасности, необходимы дальнейшие действия по синхронизации этого прогресса с подвижками на политическом треке.

"Призываем украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера", - подчеркнула она.

ДНР

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