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В ДНР сообщили о гибели из-за обстрелов шести военнослужащих за неделю

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и еще 16 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Донбассе за неделю, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

"С 21 по 28 июня на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 16 человек, из которых 10 военнослужащих, две гражданских женщины, три гражданских мужчины и ребенок",- сказал он.

По его словам, за этот же период погибли шестеро военнослужащих ДНР.

ДНР Украина

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