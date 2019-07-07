Зеленский и Туск посетили станицу Луганскую

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили в воскресенье новые позиции Вооруженных сил Украины на участке разведения возле Станицы Луганской в Донбассе, сообщил штаб операции Объединенных сил (ООС) в фейсбуке.

Во время поездки делегацию сопровождали начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский и председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.

Президент Украины и глава Европейского совета пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

Со своей стороны, пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский вместе с Туском во время посещения станицы Луганской прошли последний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

27 июня пресс-центр ООС сообщил, что в районе станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

29 июня СММ ОБСЕ получила ноту МИД Украины, в которой сообщается о том, что отвод сил и средств ВСУ на согласованном участке разведения в районе станицы Луганской завершен.

30 июня об аналогичных действиях отчитались представители ЛНР. В тот же день представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сообщил агентству "Интерфакс", что СММ ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района станицы Луганской с обеих сторон и представит окончательное заключение.