На саммите ЕС не обсуждали имен будущих глав институтов ЕС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Неформальный саммит ЕС не обсуждал конкретных имен кандидатов на посты будущих руководителей институтов Евросоюза, заявил вечером во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы не обсуждали имена сегодня вечером. Мы просто обсуждали процедуру. То есть не задавайте мне вопросов об именах", - заявил Туск на пресс-конференции после неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

Встреча лидеров 28 стран ЕС собиралась по случаю прошедших выборов в Европейский парламент.

"Сегодняшние дискуссии подтвердили договоренность, достигнутую руководителями в феврале нынешнего года, о том, что Европейский совет выполнит свою роль, назначая председателя Европейской комиссии. Это означает в соответствии с договором (о Евросоюзе - ИФ), что не может быть автоматизма (у порядка избрания на этот пост глав партийных списков - ИФ) и что в то же время никто из лидеров партийных списков не может быть исключен", - продолжил глава Европарламента.

"Договор ясен: Европейский совет должен предложить, и затем Европейскому парламенту надлежит избирать. Вот почему будущий председатель Европейской комиссии должен обладать поддержкой как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства евродепутатов в Европейском парламенте", - объяснил Туск.